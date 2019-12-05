Американцы признали Невский проспект одной из самых красивых улиц мира

Американцы признали Невский проспект одной из самых красивых улиц мира
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский проспект в Петербурге включили в список самых красивых улиц мира. Рейтинг подготовил американский телеканал CNN Travel.

Составители списка отмечают, что здания на Невском проспекте — одни из самых старейших и хорошо сохранившихся в России. Наиболее известны среди них храм Спаса на Крови и Казанский собор.

Невский проспект стал единственной представленной в рейтинге российской улицей. Наряду с ним в перечень вошли улица Джинли в Китае, Ковент Авеню в Нью-Йорке, Ломбард-стрит в Сан-Франциско, улица Эль Каминита в квартале Ла Бока Буэнос Айреса и другие. Всего в рейтинг включена 21 улица.

Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов
Невский проспект. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Фестиваль тюльпанов на Елагином острове в Петербурге вошел в десятку лучших фестивалей мира. Он был отмечен в одной из номинаций World Tulip Summit 2019.

CNN невский проспект новости спб рейтинг
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телефон брата Эскобара рекламируют полуголые россиянки
«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году
На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений
В Раде два депутата подрались из-за оскорбленной женщины
У «Последнего богатыря» появится продолжение: в сети опубликовали ...
Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий
«Трансмашхолдинг» приобрел здание в центре Петербурга
Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло