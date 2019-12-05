Американцы признали Невский проспект одной из самых красивых улиц мира

Невский проспект в Петербурге включили в список самых красивых улиц мира. Рейтинг подготовил американский телеканал CNN Travel.

Составители списка отмечают, что здания на Невском проспекте — одни из самых старейших и хорошо сохранившихся в России. Наиболее известны среди них храм Спаса на Крови и Казанский собор.

Невский проспект стал единственной представленной в рейтинге российской улицей. Наряду с ним в перечень вошли улица Джинли в Китае, Ковент Авеню в Нью-Йорке, Ломбард-стрит в Сан-Франциско, улица Эль Каминита в квартале Ла Бока Буэнос Айреса и другие. Всего в рейтинг включена 21 улица.

Невский проспект. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

Невский проспект. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

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