Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло

Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло
В Петербурге потеплело. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Петербург оказался во власти циклона. Тепло в город принесли согретые Гольфстримом воздушные массы.

«Погода сохранится облачной, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет не по-зимнему высок», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Плюсовая температура продержится в городе до вторника. В пятницу и субботу, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу и окружающей среды, потеплеет до плюс 3 — плюс 5 градусов.

«Температура не будет очень ровно высокой, но останется выше нуля, что не характерно для климата», — отметил Михаил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похолодание в Петербурге ожидается 10 декабря. Вместе с минусовыми температурами в город вернется гололед. Небольшие осадки в ночь со среды на четверг сменит снегопад.

воздух зима михаил леус новости спб потепление тепло
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Телефон брата Эскобара рекламируют полуголые россиянки
«Яндекс. Музыка» назвал самые популярные песни у россиян в 2019 году
На дорогах Ленобласти установили 20 камер для фиксации нарушений
В Раде два депутата подрались из-за оскорбленной женщины
У «Последнего богатыря» появится продолжение: в сети опубликовали ...
Окружение Зеленского допустило предоставление Донбассу дополнительных полномочий
«Трансмашхолдинг» приобрел здание в центре Петербурга
Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло