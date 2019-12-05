Согретый Гольфстримом воздух принес в Петербург тепло

Петербург оказался во власти циклона. Тепло в город принесли согретые Гольфстримом воздушные массы.

«Погода сохранится облачной, местами пройдут небольшие дожди, а температурный фон будет не по-зимнему высок», — рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

Плюсовая температура продержится в городе до вторника. В пятницу и субботу, по данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу и окружающей среды, потеплеет до плюс 3 — плюс 5 градусов.

«Температура не будет очень ровно высокой, но останется выше нуля, что не характерно для климата», — отметил Михаил Леус.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что похолодание в Петербурге ожидается 10 декабря. Вместе с минусовыми температурами в город вернется гололед. Небольшие осадки в ночь со среды на четверг сменит снегопад.