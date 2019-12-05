Телефон брата Эскобара рекламируют полуголые россиянки

Складной смартфон Escobar Fold 1 отличается качеством камеры, емкостью батареи и объемом встроенной памяти.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Рекламный ролик нового телефона опубликовали на сайте компании Escobar Inc. Съемки проходили в Москве – участницами видео стали российские модели, которые в белье демонстрируют смартфон будущим покупателям. В описании сказано, что у телефона гибкий экран, двойная камера, хорошая батарея и до 512 гигабайтов внутренней флеш-памяти.

Напоминаем, что российская компания «Новая линия» выпустит телефоны, какими пользовались в 90-е. Их смогут купить люди, которые не хотят навороченных моделей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Shazam и Apple составили топы самых популярных песен. Выяснилось, какие песни россияне чаще всего слушали и искали в 2019 году.