Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы

Эксперты отметили, что речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых присутствуют вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Фото: Pixabay

Эксперты отметили, что речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых присутствуют вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Фото: Pixabay

Частое окрашивание, химвыпрямление и завивка волос увеличивают риск развития онкологического заболевания. Такой вывод сделали ученые.

Специалисты из Национального института здоровья выяснили, что у женщин, регулярно подвергающих свои волосы воздействию «химии», повысился риск развития рака молочной железы на девять процентов, чем у тех, кто не пользовался краской.

У людей, которые делают химзавивку или выпрямление каждые 5-8 недель, выросла вероятность развития онкологии на 30%.

Как сообщается в издании International Journal of Cancer, в данном исследовании приняли участие почти 47 тыс. женщин.

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