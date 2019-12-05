Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы

Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы
Эксперты отметили, что речь идет именно о постоянных красителях, в составе которых присутствуют вещества, разрушающие эндокринную систему, и канцерогены. Фото: Pixabay

Частое окрашивание, химвыпрямление и завивка волос увеличивают риск развития онкологического заболевания. Такой вывод сделали ученые.

Специалисты из Национального института здоровья выяснили, что у женщин, регулярно подвергающих свои волосы воздействию «химии», повысился риск развития рака молочной железы на девять процентов, чем у тех, кто не пользовался краской.

У людей, которые делают химзавивку или выпрямление каждые 5-8 недель, выросла вероятность развития онкологии на 30%.

Как сообщается в издании International Journal of Cancer, в данном исследовании приняли участие почти 47 тыс. женщин.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о самых прослушиваемых треках в 2019 году. Рейтинг составил сервис «Яндекс. Музыка».

волосы исследование эксперимент
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Безработный Тарасов ездит на метро, пока Бузова собирает стадионы
Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной
Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
«Новокрестовская» не станет «Зенитом»: петербуржцы против
Прокуратура выявила нарушения закона о частной охранной деятельности в Петербурге
Петербуржец остался без пальцев из-за подарка знакомого
Учуные выяснили, что краска для волос повышает риск рака молочной железы
Петербургская компания «Аргус-Спектр» запускает завод в Финляндии