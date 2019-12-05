Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга

В Смольном под конец года произошли кадровые перестановки.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Пост заместителя руководителя администрации губернатора Северной столицы Александра Беглов заняла Ирина Ган. Она займется координацией деятельности аппаратов вице-губернаторов и готовить предложения по развитию Единой системы документооборота и делопроизводства, пояснили в Смольном.

Напоминаем, что до этого Ирина Чан была руководителем аппарата главы города, а до февраля 2019 года она занимала пост советника губернатора Санкт-Петербурга. В конце 90-х чиновница работала выпускающим редактором «Ведомостей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалёв подал заявление об уходе. Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга, Александра Беглова.