Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга

Названо имя заместителя руководителя администрации губернатора Петербурга
Ирина Ган заняла новую должность. Фото: Facebook

В Смольном под конец года произошли кадровые перестановки.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Обо всем сообщили в администрации Санкт-Петербурга. Пост заместителя руководителя администрации губернатора Северной столицы Александра Беглов заняла Ирина Ган. Она займется координацией деятельности аппаратов вице-губернаторов и готовить предложения по развитию Единой системы документооборота и делопроизводства, пояснили в Смольном.

Напоминаем, что до этого Ирина Чан была руководителем аппарата главы города, а до февраля 2019 года она занимала пост советника губернатора Санкт-Петербурга. В конце 90-х чиновница работала выпускающим редактором «Ведомостей».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вице-губернатор Ленобласти Валерий Пикалёв подал заявление об уходе. Валерий Пикалев возглавит администрацию губернатора Петербурга, Александра Беглова.

губернатор смольный
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