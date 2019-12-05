Фанаты возмутились голым фото фигуристки Медведевой

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева опубликовала провокационное фото в своем Instagram-аккаунте, на котором изображен лишь ее силуэт. Однако поклонники смогли найти повод для скандала.

Евгения Медведева опубликовала фотографию, сделанную в Канаде, на котором она стоит возле окна на фоне рассвета. При этом фотография сделана в полумраке и виден лишь силуэт фигуристки.

«Канадский восход», — подписала свой снимок 20-летняя фигуристка.

Однако нашлись и те, кому фотография пришлась не по душе. Одна из поклонниц девушки задала два вопроса в комментариях: почему она обнаженная и кто снимал спортсменку.

Евгения ответила на эти комментарии одной фразой: «Я не виновата, что у вас развращенное восприятие черной тени».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что фигуристка Медведева получает письма с угрозами в Японии.