Евгений Миронов назвал слухами новости о получении сотрясения мозга

Российский киноактер и худрук Театра наций Евгений Миронов опроверг слухи о недавнем сотрясении мозга, заявив, что эта история произошла уже давно.

Недавно Миронов давал интервью одному изданию, в котором рассказал, что однажды ударился головой о металлическую декорацию, не заметив ее за кулисами во время спектакля. Он отметил, что сотрясение тогда не получил, поскольку на его голове был парик.

После этого в Сети начали распространяться новости о его травме. Актер узнал об этом и поспешил выложить в своем Instagram-аккаунте опровержение.

Как заявил Миронов, сейчас он снимается под Пермью и находится в полном здравии. Он отметил, что рад тому факту, что его родные и близкие не успели прочитать новости и поднять панику.

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