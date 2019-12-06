Трассу М-11 обеспечат сотовой связью в 2020 году

Недавно открывшаяся платная трасса М-11 «Нева», соединяющая Москву и Петербург, обзаведется сотовой связью к весне следующего года.

Как сообщают «Известия», ссылаясь на пресс-службу госкомпании «Автодор», на данный момент рабочие смонтировали большую часть фундаментов для них. 40% объектов уже готовы к размещению необходимого оборудования. Строительство всех сооружений завершат до конца года.

Все операторы сотовой связи, за исключением одного, оборудуют вышки в период с января по март следующего года. Один из них намерен оборудовать их до конца 2019 года.

На трассе был проведен тест-драйв, в ходе которого компания Telecom Daily выяснила, что голосовая сотовая связь отсутствует на 15 зонах, общая протяженность которых составляет 70-80 км.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на КАД и ЗСД установят больше камер из-за открытия трассы М-11.