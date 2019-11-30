На КАД и ЗСД установят больше камер из-за открытия трассы М-11

На КАД и ЗСД увеличат количество комплексов фотофиксации.

Такое решение было принято на заседании Комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под председательством губернатора Петербурга Александра Беглова, сообщают «Аргументы и Факты в Петербурге».

Это связано с открытием новой скоростной трассы М-11. Предполагается, что теперь транспортный поток на КАД и ЗСД значительно увеличится.

Напомним, 27 ноября состоялось открытие скоростной платной трассы М-11. В церемонии открытия трассы принял участие Владимир Путин.

Скоростная трасса протяженностью в 669 км соединит МКАД и петербургский КАД. Проезд по такой дороге будет стоить от 1331 до 2020 рублей, а время в пути займет от 5 до 6 часов. Отметим, что общая стоимость строительства М-11 составляет более 152, 8 млрд рублей. Идея строительства этой трассы появилась еще в начале нулевых, но была реализована только сейчас. Строительство трассы началось в 2010 году и сопровождалось протестами защитников Химкинского леса. Сроки открытия трассы неоднократно переносились.

Новая трасса будет называться «Нева». Магистраль станет дублером существующей трассы М-10 «Россия».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что рост числа проездов по платной скоростной трассе М-11 «Москва — Петербург» ожидается в два с половиной раза в текущем году — до 11,5 млн, сообщили в пресс-службе госкомпании «Автодор».