Ученые назвали главную опасность ночников

Ученые рассказали, чем могут быть опасны ночники. Специалисты выяснили, что они повышают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Так, воздействие света на спящего человека в неподходящее время по отношению к солнечному циклу может нарушать циркадные ритмы.

Как сообщает sciencedirect.com, исследование проводилось среди людей в возрасте от 71 до 77 лет.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, к чему может привести плохой сон. В результате исследования ученые определили, что недосып повышает тревожность и подвергает человека стрессу. В эксперименте приняли участие более 330 человек. Они провели в лаборатории две ночи.