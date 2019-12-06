Мужчину задержали в Пулково за ложное сообщение о терроризме

В петербургском аэропорту Пулково задержали 34-летнего жителя Владимира. С июня 2019 года он находится в федеральном розыске.

Мужчину выявили сотрудники транспортной полиции при обработке пассажиропотока, сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

Задержанным оказался житель Владимира. Почти полгода он скрывался от правоохранительных органов. Его подозревают в совершении заведомого ложного сообщения об акте терроризма.

Полиция доставила мужчину в дежурную часть линейного отдела, после чего его поместили в спецпомещение для задержанных. Информация передана инициатору розыска.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Пулково задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за совокупность преступлений. В частности, его подозревают в мошенничестве и вовлечении несовершеннолетнего в антисоциальное поведение.