С января почти 600 тысяч пассажиров воспользовались Wi-Fi в «Ласточках»

С января настоящего года около 600 тыс. пассажиров воспользовались Wi-Fi в поездах «Ласточках». За все время пользователи скачали и отправили 84 тыс. гигабайт информации.

Как сообщили АО «СЗППК», доля пользователей сети достигает 60% от общего числа пользователей сервиса. Выяснилось, что чаще всего к Wi-Fi в поездах подключаются для общения в социальных сетях и просмотра роликов.

Среди пассажиров также пользуется популярностью информационно-развлекательный портал Lastochka.Center. Там юзеры смогут найти лицензионный контент: фильмы, музыку, аудиокниги и прессу.

Воспользоваться услугой доступа к сети и указанному ресурсу могут пассажиры «Ласточки» на маршрутах от Северной столицы до Великого Новгорода, Волховстроя, Выборга, Зеленогорска, Калище, Каннельярви, Луги, Мельничного Ручья, Ораниенбаума, Тосно и Кузнечного.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о хакерах в Сапсане. Они смогли взломать Wi-Fi за 20 минут и получить данные пользователей.