На Савушкина ограничат движение трамваев

По улице Савушкина с 7 декабря по 18 ночью закроют трамвайное движение.

СПб ГУП «Горэлектротранс» сообщил, что ежедневно с 00:30 до 05:00 трамвайное движение по улице Савушкина от улицы Академика Крылова до Планерной улицы будет закрыто, потому что проводятся работы по замене контактного провода.

Движение трамваев №№ 19, 48, 21 будет закрыто.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в двухкомнатной квартире в Петроградском районе Петербурга ранним утром в пятницу, 6 декабря, произошел пожар. При пожаре погиб один человек. Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в 4:20 утра в квартире в доме №51 по Кронверкскому проспекту загорелась обстановка на площади в пять «квадратов». Пожилой мужчина скончался на месте, не дождавшись медиков.