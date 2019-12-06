Пенсионер стал жертвой квартирного пожара на Кронверкском проспекте

Пожар произошел в двухкомнатной квартире в Петроградском районе Петербурга ранним утром в пятницу, 6 декабря. При пожаре погиб один человек.

Как сообщили в региональном управлении МЧС России, в 4:20 утра в квартире в доме №51 по Кронверкскому проспекту загорелась обстановка на площади в пять «квадратов». На месте происшествия работали 15 огнеборцев с применением трех спецмашин. С огнем удалось справиться за час.

Спасатели вывели из горящей квартиры -73-летнего жильца. Однако, пожилой мужчина скончался на месте, не дождавшись медиков. О других пострадавших не сообщалось, также как и о причинах возникновения пожара.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в пожаре на Серебристом бульваре пострадали два человека. Что стало причиной инцидента – не уточняется.