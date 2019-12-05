В пожаре на Серебристом бульваре пострадали два человека

Какой степени тяжести травмы – не уточняется.

Все случилось сегодня вечером, 5 декабря. Обо всем сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу. Пожар случился на девятом этаже в доме на Серебристом бульваре. Там огнем была охвачен обстановка на площади 10 квадратных метров. Спасателям пришлось эвакуировать жильцов и приступить к ликвидации возгорания. Пламя было потушено в 16:16. В результате пострадали два человека, которым оказали помощь медики – их жизням ничего не угрожает.

Что стало причиной инцидента – не уточняется.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной. Изначально очевидцы уверяли, что за рулем сидела девушка, но сотрудники ГИБДД выяснили, что она сидела на пассажирском кресле.