Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной

Водитель Audi, побивший 13 машин, оказался пьяным мужчиной
Девушка сидела рядом. Фото: скриншот видео vk.com/dorinspb

До этого все были уверены, что за рулем сидела девушка.

Об этом стало известно сегодня, 5 декабря. Подробности инцидента рассказали в отделе пропаганды УГИБДД МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на Выборгском шоссе утром – «Ауди» по непонятной причине «зацепил» сразу 13 автомобилей. Сначала он «потерся» об «Мерседес», затем влетел в светофор и забор. На место прибыли сотрудники правоохранительных органов, которые выяснили, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Напоминаем, что изначально очевидцы уверяли, что за рулем сидела девушка, но сотрудники ГИБДД выяснили, что она сидела на пассажирском кресле.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Петергофском шоссе «паровозик» из четырех автомобилей собрал пробку. По словам очевидцев, пробка выросла пробка почти до «Балтийской жемчужины».

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