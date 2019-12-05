На Петергофском шоссе «паровозик» из четырех автомобилей собрал пробку

На Петергофском шоссе, в районе стадиона ЛЭМЗ, произошло ДТП с участием четырех автомобилей.

В районе ДТП образовалась пробка.

«Четверо на светофоре у поворота в ЖК Солнечный город, на Петергофском шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, пробка выросла пробка почти до «Балтийской жемчужины».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что утром 5 декабря около ТК «Озерки» на Выборгском шоссе произошло массовое ДТП с участием 13 машин. Как сообщили очевидцы, Audi A7 снесла ограждение и «кучу машин».