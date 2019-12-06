Водителя Mazda, насмерть сбившего инженера на Энгельса, задержали

В Петербурге задержали водителя Mazda, скрывшегося после смертельного ДТП на проспекте Энгельса.

Автомобиль с характерными повреждениями обнаружили у дома 14 по Юкковскому шоссе. В поиске его оказал содействие свидетель ДТП.

Самого водителя удалось найти в квартире неподалеку. Он находился у себя дома с признаками алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, авария произошла около двух часов ночи 5 декабря. Водитель Mazda CX 7 совершил наезд на 57-летнего инженера. Мужчина находился на трамвайных путях и осуществлял работы по замене контактного провода вместе с бригадой. От полученных травм он скончался.

Водитель Mazda с места происшествия скрылся. По предварительным данным, он был нетрезв.