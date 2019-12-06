Петербургских чиновников хотят обязать отвечать гражданам в соцсетях

Петербургских чиновников хотят обязать отвечать гражданам в соцсетях
Ответы чиновников могут быть открытыми и конфиденциальными.Фото: pixabay

Сообщения в соцсетях могут приравнять к официальным запросам. Так, петербургские чиновники не смогут игнорировать обращения местных жителей. Соответствующий законопроект поддержали на заседании комитета по законодательству горпарламента.

В ходе собрания, которое состоялось сегодня, 6 декабря, депутаты предложили приравнять сообщения в Сети к официальным обращениям. Они уточнили, что нововведение коснется официальных страниц ведомств в соцсетях.

Один из авторов документа Денис Четырбок отметил, что главам комитетов и районов не следует дожидаться принятия закона, а уже сейчас налаживать связь с жителями Северной столицы в интернете. Он уверен, что такая схема позволит наладить обратную связь и упростить коммуникацию.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что суд отправил пожилого петербуржца под арест из-за записи в соцсети.

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Петербургских чиновников хотят обязать отвечать гражданам в соцсетях
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