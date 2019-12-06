Бывший руководитель ВОБ поддержал фанатов «Спартака», призывающих покинуть трибуны стадионов

Александр Шпрыгин, экс-глава Всероссийского общества болельщиков, которое было расформировано в 2016 году, поддержал предложение фанатов «Спартака».

По мнению Шпрыгина, правоохранительные органы не должны использовать уголовное право в своих интересах. Законодательство, которым руководствуются полицейские, не должно использоваться в случаях давления, оказываемого на граждан и, в том числе, футбольных фанатов, считает экс-председатель ВОБ.

Напомним, реакция болельщиков «Спартака» вызвана несколькими десятками задержаний, проведенными в день матча москвичей с «Зенитом». Фанаты считают действия полиции несправедливыми и оскорбительными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала об акции, которую призывает устроить объединение фанатов «Спартака» «Фратрия». Они предлагают болельщикам покинуть трибуны ближайшего матча РПЛ на 30-й минуте в знак протеста против необоснованной агрессии органов правопорядка.