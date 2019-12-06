В Петербурге уничтожили 27 тонн груш, незаконно ввезенных из Польши

В Петербурге уничтожили 27 тонн груш, незаконно ввезенных из Польши
Груши из Польши были ввезены без наличия товарно-сопроводительных документов. Фото: Россельхознадзор

На одной из плодоовощных баз Северной столицы, в ходе профилактического рейда, сотрудники Россельхознадзора обнаружили 27 тонн запрещенных к ввозу груш.

Об этом в пятницу, 6 декабря, сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Польской областям. Найденные груши не имели необходимых товарно-сопроводительных документов. Партия предназначалась для ввоза и последующей реализации в Белоруссии.

Поскольку фрукты нарушают Указ Президента РФ № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» крупная партия груш изъятые продукты были уничтожены на полигоне твердых бытовых отходов в четверг, 5 декабря.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Россельхознадзор запустил сервис по перевозке животных по Петербургу и Ленобласти.

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В Петербурге уничтожили 27 тонн груш, незаконно ввезенных из Польши