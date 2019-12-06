Раймонд Паулс пожаловался на навязчивых российских зрителей

Раймонд Паулс пожаловался на навязчивых российских зрителей
Раймонд Паулс. Фото: wikipedia.org

Советский и латвийский композитор, создавший несколько песен для Аллы Пугачевой Раймонд Паулс рассказал, что недолюбливает российских зрителей из-за их навязчивости.

Композитор считает, что это чувствуется в поведении россиян, когда они подходят к знаменитостям или дарят им цветы после выступлений. В интервью изданию Apollo он рассказал, что латвийцы поступают также, но у них это получается «сердечно и ненавязчиво», в совершенно другой атмосфере.

При этом Паулс согласился с тем, что обязан своей популярностью именно российской публике. Он также отметил, что его знаменитость периодически мешает в его жизни, однако она необходима во время концертов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что примадонна российской сцены Алла Пугачева призналась, что не скучает по концертам.

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Раймонд Паулс пожаловался на навязчивых российских зрителей
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