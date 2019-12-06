Прокурор Ленобласти поддержал гособвинение по делу троих подростков, убивших жителя Тихвина

Областной прокурор Б.П. Марков поддержал государственное обвинение по делу в отношении троих девятиклассников, обвиняемых в разбое и убийстве.

Как сообщается на сайте областной прокуратуры, правоохранителями установлено, что трое несовершеннолетних, предварительно сговорившись, совершили убийство жителя Тихвина в деревне Фишева Гора Тихвинского района.

Школьники напали на мужчину и избили его до смерти деревянными брусками и топором. После этого они забрали его личные вещи и ключи от квартиры, в которой лежали 39 тысяч рублей. Забрав из квартиры деньги, они купили амфетамин и гашиш, который впоследствии совместно употребили.

Суд признал юношей виновными и назначил наказание в виде лишения свободы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Маршала Захарова подросток изнасиловал девятиклассницу.