Автомобили сбили двух пешеходов в Выборгском районе

Накануне в Выборгском районе Ленинградской области произошло два дорожных происшествия с участием автомобилей и пешеходов.

Как сообщает Выборгский отдел ГИБДД, утром 5 декабря на трассе «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 60-летний мужчина за рулем УАЗа двигался задним ходом и, не заметив 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны «зебры», наехал на нее. Женщина получила легкие травмы, а водитель поспешил скрыться с места ДТП, но был пойман правоохранителями.

Вечером в тот же день возле дома №5 по улице Вокзальной в Выборге 33-летний водитель автомобиля «Форд» наехал на 63-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Скандинавии» в потемках машина сбила пешехода.