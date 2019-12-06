Автомобили сбили двух пешеходов в Выборгском районе

Автомобили сбили двух пешеходов в Выборгском районе
Одна из аварий произошла на пешеходном переходе. Фото: pixabay

Накануне в Выборгском районе Ленинградской области произошло два дорожных происшествия с участием автомобилей и пешеходов.

Как сообщает Выборгский отдел ГИБДД, утром 5 декабря на трассе «Зеленогорск-Приморск-Выборг» 60-летний мужчина за рулем УАЗа двигался задним ходом и, не заметив 72-летнюю женщину, которая переходила дорогу вне зоны «зебры», наехал на нее. Женщина получила легкие травмы, а водитель поспешил скрыться с места ДТП, но был пойман правоохранителями.

Вечером в тот же день возле дома №5 по улице Вокзальной в Выборге 33-летний водитель автомобиля «Форд» наехал на 63-летнюю пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на «Скандинавии» в потемках машина сбила пешехода.

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Автомобили сбили двух пешеходов в Выборгском районе
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