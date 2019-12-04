На «Скандинавии» в потемках машина сбила пешехода

На &#171;Скандинавии&#187; в потемках машина сбила пешехода
Фото: УГИБДД по Петербургу и Ленобласти

Мужчина переходил дорогу вне «зебры». Участок был плох освещен.

Об этом стало известно сегодня, 4 декабря. Обо всем сообщили в УГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Все случилось на трассе «Скандинавия» – минивэн «Ренаулт» наехал на мужчину 1953 года рождения, который переходил дорогу в неположенном месте. Уточняется, что участок плохо освещен, что могло стать причиной инцидента.

Мужчина получил серьезные травмы и скончался на месте. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Красном Селе маленький мальчик, перебегавший дорогу, угодил под колеса машины. Водитель не успел среагировать. Каково состояние ребенка – не уточняется.

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