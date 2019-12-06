Возле «Манежа» появились минималистичные «лошади»

Возле &#171;Манежа&#187; появились минималистичные &#171;лошади&#187;
Контраст с окружающей средой является частью авторской задумки. Фото: vk.com/manegepetersburg

У входа в Центральный выставочный зал «Манеж» в Петербурге появилась необычная инсталляция: лошади, выполненные из полых труб в зелено-оранжевых тонах.

Горожане заметили фигуры сегодня, 6 декабря. Однако установили их еще 1 числа. Произведение Андрея Люблинского «Самые красивые лошади в мире» сделано таким образом, что, стоя рядом с одной лошадью, становится совершенно невидимой другая.

Однако пользователи социальных сетей не оценили задумку автора. По их мнению, «животные» не соответствуют окружающему ландшафту и «не вписываются» в архитектуру застройки исторического центра. Тем не менее, посмотреть на «самых красивых лошадей» можно будет до 29 февраля 2020 года.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в «Манеже» открылась уникальная выставка-диалог Александра Дейнеки и Александра Самохвалова.

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Возле «Манежа» появились минималистичные «лошади»
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