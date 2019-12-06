Раймонд Паулс удивился из-за собственного высказывания о навязчивых россиянах

Раймонд Паулс удивился из-за собственного высказывания о навязчивых россиянах
Раймонд Паулс. Фото: wikipedia.org

Композитор заверил, что не говорил таких слов о своих поклонниках.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Наконец скандал прокомментировал его виновник – композитор Раймонд Паулса, сообщает РБК. Он удивился, когда прочитал негативные новости о себе. Маэстро заверил, что не помнит, чтобы говорил о россиянах плохо. Паулс подчеркнул, что он всегда называл публику в России самой отзывчивой, а не навязчивой. Композитору очень нравится выступать для россиян.

Напоминаем, что зарубежное издание опубликовало интервью с Паулсом, в рамках которого он якобы назвал русских навязчивыми. После этого композитора раскритиковали – и слушатели, и звезды.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что музыкант Раймонд Паульс уточнил, кто именно из его семьи покинул Латвию.

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