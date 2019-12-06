Российская фигуристка победила в финале Гран-при

Еще одна спортсменка из России смогла установить мировой рекорд.

Об этом стало известно сегодня, 6 декабря. Первое место в соревнованиях досталось Камиле Валиевой – несмотря на то, что она не очень хорошо выступила в короткой программе, по итогу ей удалось набрать 207,47 баллов. Второе место досталось американке Алисе Лю, она получила 204,37 баллов. Тройку лидеров замкнула Дарья Усачева с результатом 200,37 баллов.

Алена Косторная хоть и не стала победительницей, зато установила мировой рекорд в короткой программе – девушка превзошла свой же результат, набрал 85,45 балла.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что фанаты возмутились голым фото фигуристки Медведевой. Евгения Медведева опубликовала фотографию, сделанную в Канаде, на котором она стоит возле окна на фоне рассвета. При этом фотография сделана в полумраке и виден лишь силуэт фигуристки.