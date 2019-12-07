Трамвай сбил пешехода на Руставели

На севере Петербурга трамвай сбил пешехода.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по городу, инцидент произошел в ночь на 7 декабря.

По предварительной информации, трамвай сбил пешехода на улице Руставели.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое мужчин находились на путях, когда на них наехал трамвай. Один из них скончался на месте из-за серьезности полученных увечий, а другого успели госпитализировать врачи в тяжелом состоянии.