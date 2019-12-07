Трамвай сбил пешехода на Руставели

Трамвай сбил пешехода на Руставели
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Фото: Baltphoto

На севере Петербурга трамвай сбил пешехода.

Как сообщили в УГИБДД ГУ МВД по городу, инцидент произошел в ночь на 7 декабря.

По предварительной информации, трамвай сбил пешехода на улице Руставели.

Пострадавший госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что двое мужчин находились на путях, когда на них наехал трамвай. Один из них скончался на месте из-за серьезности полученных увечий, а другого успели госпитализировать врачи в тяжелом состоянии.

дтп происшествие трамвай
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Сбивший насмерть трех пешеходов у станции МЦК водитель был пьян
Кокорину вручили грамоту «За благие дела» на матче с «Динамо»
Трамвай сбил пешехода на Руставели
При наезде автомобиля на пешеходов у станции МЦК в Москве погибли три человека
Семин об акции протеста фанатов: «Сложная ситуация с обеих сторон»
На Стачек автомобиль провалился в яму
Новый сопроводительный документ на автомобиль появится в России
Ученые сообщили о новой причине возникновения рака