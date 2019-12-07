В Выборгском районе задержан мужчина, который во время драки стал стрелять из пистолета

В Выборгском районе задержан мужчина, который во время драки стал стрелять из пистолета
Ссора быстро переросла в драку. Фото: Pixabay

В Петербурге мужчина во время конфликта выстрелил из травматического пистолета.

Около кафе на проспекте Просвещения между двумя мужчинами произошел конфликт, который перес в драку сообщили в пресс-службе ФГКУ «УВО ВНГ РФ по Петербургу и Ленобласти. Во время драки мужчина выстрелил в воздух из пистолета.

Сотрудники Росгвардии задержали стрелявшего. Сейчас он находится в отделе полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что правоохранительные органы разыскивают постояльца гостиницы на северо-востоке Москвы, устроившего стрельбу. Одного человека госпитализировали.

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