Певица МакSим объявила о помолвке

Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что выходит замуж.

«Я сказала «Да»!», — сообщила 36-летняя певица на своей странице в Imstagram.

Она опубликовала фото с кольцом с бриллиантами и выложила видео с салютом. Имя избранника пока не раскрывается.

Поклонники певицы пожелали ей счастливой семейной жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как себя чувствует певица МакSим после ДТП. Певица должна была сниматься в клипе на песню «Абонент недоступен», но угодила в реанимацию с множественными гематомами. Все ближайшие концерты и выступления в связи с этим были перенесены на лето.