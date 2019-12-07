Певица МакSим объявила о помолвке

Певица МакSим объявила о помолвке
Певица МакSим. Фото: instagram

Певица МакSим (Марина Абросимова) сообщила, что выходит замуж.

«Я сказала «Да»!», — сообщила 36-летняя певица на своей странице в Imstagram.

Она опубликовала фото с кольцом с бриллиантами и выложила видео с салютом. Имя избранника пока не раскрывается.

Поклонники певицы пожелали ей счастливой семейной жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что стало известно, как себя чувствует певица МакSим после ДТП. Певица должна была сниматься в клипе на песню «Абонент недоступен», но угодила в реанимацию с множественными гематомами. Все ближайшие концерты и выступления в связи с этим были перенесены на лето.

МакSим певицы помолвка
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
«Это бессмысленно и глупо». Боярский прокомментировал протест болельщиков
Ремонт ноутбука обошелся пенсионеру из Петербурга почти в 100 тысяч
Певица МакSим объявила о помолвке
Полиция Петербурга разыскивает квартирных воров
В Петербурге пьяного водителя Kia задержали со стрельбой и погоней
Эксперты в Петербурге обсудили когда в России станет доступно электронное ...
Renault перевернулся после столкновения с Lada на Зольной
В Выборгском районе задержан мужчина, который во время драки стал стрелять ...