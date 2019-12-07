Ученые выяснили, что даже одноклеточные организмы способны мыслить

Ученые выяснили, что даже одноклеточные организмы способны мыслить
Результаты эксперимента позволяют задуматься о наличии у простейших существ "клеточного мышления". Фото: Wikipedia

Эксперимент биологов Гарвардского университета доказал, что даже простейшие одноклеточные животные имеют память: они способны избегать веществ, которые могут нанести им вред.

С помощью исследования удалось выяснить, что некоторые инфузории вида Stentor Roeselii могут запоминать информацию, чтобы использовать её в дальнейшем. Статья американских ученых, посвященная этой теме, опубликована в издании Current Biology.

При этом в организме инфузории отсутствует мозг. Однако есть неизвестный механизм, которые помогает простейшим изменить тактику поведения в зависимости от обстоятельств. Ранее ученым не удавалось зафиксировать подобные проявления, в связи с чем общепринятым стало мнение, что у инфузорий отсутствует память.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, люди стали чаще травмироваться из-за смартфонов.

американские ученые биология гарвардский институт инфузория туфелька мозг память
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Пушкине тушат масштабный пожар в промзоне: огонь удалось локализовать
Водопроводная вода в Курортном районе Петербурге станет питьевой
Китайское кафе засорило жиром и мусором канализацию на Кораблестроителей
Ученые выяснили, что даже одноклеточные организмы способны мыслить
Пожар на крыше здания на Саперной распространился на 150 кв метра
Евреев оскорбило выступление российского фигуриста в костюме заключенного в гетто
«Левиафан» стал одним из лучших фильмов десятилетия
Полину Гагарину оскорбил участник шоу «Голос», высыпавший перед ...