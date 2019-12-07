Ученые выяснили, что даже одноклеточные организмы способны мыслить

Эксперимент биологов Гарвардского университета доказал, что даже простейшие одноклеточные животные имеют память: они способны избегать веществ, которые могут нанести им вред.

С помощью исследования удалось выяснить, что некоторые инфузории вида Stentor Roeselii могут запоминать информацию, чтобы использовать её в дальнейшем. Статья американских ученых, посвященная этой теме, опубликована в издании Current Biology.

При этом в организме инфузории отсутствует мозг. Однако есть неизвестный механизм, которые помогает простейшим изменить тактику поведения в зависимости от обстоятельств. Ранее ученым не удавалось зафиксировать подобные проявления, в связи с чем общепринятым стало мнение, что у инфузорий отсутствует память.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что, по мнению экспертов, люди стали чаще травмироваться из-за смартфонов.