Ученые обнаружили микробов, которые питаются метеоритами

Метеорит является питательной и благоприятной средой обитания для микробов вида Metallosphaera sedula. Фото: pixabay.com

Метеорит является питательной и благоприятной средой обитания для микробов вида Metallosphaera sedula. Фото: pixabay.com

Исследователи выявили микроорганизм, который способен жить на метеорите, поскольку космическое тело является пищей для микробов.

Благодаря эксперименту ученые обнаружили, что архея Metallosphaera sedula способна выживать на метеоритных породах. Высокий уровень кислотности и рекордные температуры — естественная среда обитания микроорганизма. Микроб потребляет сульфид железа, выделяя его из угля.

Пористая структура метеорита способствует размножению микробов. Выяснилось, что в процессе жизнедеятельности, клетки оставляют на метеоритной породе следы. Эта находка поможет в будущем определять присутствие живых организмов или их останков на космических телах.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ученым удалось определить наличие «клеточного мышления» у простейших организмов. Они оказались способны запоминать и менять свое поведение в зависимости от обстоятельств.