Полиция нашла лже-газовщиков, похитивших у пенсионерки 62 тысячи на Байконурской

В Петербурге полицейские задержали подозреваемых в ограблении пенсионерки. Она рассказала, что неизвестные, представились работниками службы, предложили купить новое оборудование и открыто похитили 62 тыс. рублей.

Преступный инцидент произошел в четверг, 5 декабря, в квартире дома №15 на Байконурской улице. По словам 81-летней жительницы, злоумышленники вытащили деньги из комода и скрылись. По факту грабежа было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в ГУ МВД РФ по городу и области, в результате розыскных мероприятий правоохранители задержали двух молодых людей у дома №73 на Московском проспекте в результате.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали о задержании похитителя телефонов и банковских карт. Злоумышленник оставил петербурженку без связи и денег.