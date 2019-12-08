Зеленский объявил день траура после пожара в одесском колледже

Украинский президент Владимир Зеленский объявил 8 декабря днем траура по погибшим в результате пожара в колледже в Одессе.

Указ о дне траура опубликован на сайте главы государства. В этот день по всей Украине будут приспущены государственные флаги и отменены концерты. Кроме того, будут внесены изменения в программы телеканалов и радио.

Крупный пожар в одном из колледжей Одессы произошел в среду, 4 декабря. Огонь захватил 4 тысячи квадратных метров здания. Из образовательного учреждения были эвакуированы 40 человек. Жертвами происшествия стали восемь человек, еще 31 пострадал и 10 человек считаются пропавшими. Было возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Забайкальском крае объявили траур по погибшим в ДТП с автобусом.