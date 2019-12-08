Появились подробности ДТП с сыном Валерии

Младший сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП на трассе М-11 «Нева» в Ленобласти. В ГИБДД рассказали причину аварии.

Как рассказал РЕН ТВ продюсер Иосиф Пригожин, дорожное происшествие произошло на 649-м километре платной трассы М-11, возле города Тосно. За рулем автомобиля «Ягуар» находилась девушка Арсения, а сам 21-летний молодой человек находился на заднем сидении.

По данным ГИБДД, авария произошло в половину десятого утра. За рулем иномарки находилась Лиана, девушка Арсения. Она ехала по трассе на высокой скорости и потеряла управление, в результате чего автомобиль отбросило в силовое ограждение.

Лиана сломала руку, а Арсений рассек губу и перенес операцию.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что сына Валерии увели в больницу после ДТП в Ленобласти.