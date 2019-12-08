Глава района в Хакасии попал под машину, когда пытался спасти щенка

Глава района в Хакасии попал под машину, когда пытался спасти щенка
Щенок находился на проезжей части. Фото: pixabay

В Хакасии глава Бейского района Иннокентий Стряпков попал под колеса автомобиля во время попытки спасти щенка, сообщили в пресс-службе правительства Республики.

Дорожное происшествие произошло в ночь на 8 декабря на трассе «Саяногорск — Калы — Бея». Как сообщает пресс-служба, мужчина ехал по дороге на своем автомобиле и затормозил на обочине, увидев щенка посреди проезжей части.

Когда он вышел на дорогу, чтобы спасти животное, на него наехала машина марки «Хонда», водитель которой не заметил выходящего из машины мужчину.

Сотрудники скорой помощи госпитализировали Стряпкова в больницу. Медики диагностировали у него травму головы и сотрясение мозга. Сейчас он находится в удовлетворительном состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что появились подробности ДТП с сыном Валерии.

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