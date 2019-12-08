Светская блогерша отлупила свой «Ролс-Ройс» битой

Девушка попросила подписчиков скинуться по 50 рублей, чтобы она могла «блистать в светском обществе».

Видеозаписью петербурженка поделилась в социальных сетях. Она отметила, что проспорила, поэтому ничего не остается, как разбить лобовое стекло «Ролс-Ройса». Девушка сняла процесс на видео и показала поклонникам, чтобы те знали – она держит слово. Теперь блогерше нужны деньги на ремонт дорогой машины, девушка надеется, что подписчики скинуться по 50 рублей.

«Для вас это небольшая сумма, а для меня возможность полноценно блистать в светском обществе. Давайте объединимся и сделаем доброе дело»,

— заявила она.

Стоит отметить, что на Instagram девушки подписаны 622 тысячи человек. Многие посчитали поступок неадекватным, но нашлись и те, кто посчитал зрелище завораживающим.

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