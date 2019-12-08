На Стачек после ДТП понадобилась реанимация

Не уточняется, в каком состоянии находятся пострадавшие.

Все случилось сегодня вечером, 8 декабря. Обо всем рассказывает очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». В посте говорится, что авария произошла на Стачек недалеко от дома номер 75. Машина по непонятной причине оказалась на боку – прохожие решили помочь водителю и приняли переворачивать ее. В результате автомобиль упал на капот черной – оба транспортных средства оказались помяты.

На место приехала реанимация, скорая помощь, пожарные, а также сотрудники ДПС.

«Вот водителю то чёрной машины радость…»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Пригожин рассказал о ДТП с участием сына Валерии. Он отметил, что машину остается отправить на списание, но главное, что все остались живы.