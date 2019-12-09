Росстандарт утвердил ГОСТы на экологически чистую продукцию

В России продолжают реализацию плана по разработке национальных стандартов на "зеленую" продукцию. Фото: pixabay

В России продолжают реализацию плана по разработке национальных стандартов на "зеленую" продукцию. Фото: pixabay

В Росстандарте утвердили первые национальные стандарты на экологически чистую продукцию. Шесть стандартов разработало и подготовило Роскачество.

Как сообщает Роскачество на своем сайте, в утвержденных стандартах говорится об определениях продукции и сырья «зеленой»продукции. Также в них оговариваются правила о производстве, транспортировке и требованиях к минеральным удобрениям, а также хранении такой продукции. Они содержат, в частности, определения продукции и сырья.

На сегодняшний день в России продолжают реализацию плана по разработке национальных стандартов на «зеленую» продукцию. Этот план выполняется по поручению российского президента о создании отечественных защищенных брендов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России обновят около десяти тысяч советских ГОСТов.