За неделю в комитет по природопользованию поступило 200 обращений граждан

В петербургский комитет по природопользованию отчитались о работе экологических аварийных служб с 2 по 8 декабря поступило 200 обращений от местных жителей.

Экологи провели наблюдение за состоянием воздуха в городе, а также водных объектов. Река Волковка была проверена, в ней не оказалось следов нефтяных загрязнений.

Специалисты выезжали 39 раз по адресам, на утилизацию было вывезено больше 15 кг. отходов с ртутью и несколько люминесцентных ламп.