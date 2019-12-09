За неделю в комитет по природопользованию поступило 200 обращений граждан

В петербургский комитет по природопользованию отчитались о работе экологических аварийных служб с 2 по 8 декабря поступило 200 обращений от местных жителей.
Экологи провели наблюдение за состоянием воздуха в городе, а также водных объектов. Река Волковка была проверена, в ней не оказалось следов нефтяных загрязнений.
Специалисты выезжали 39 раз по адресам, на утилизацию было вывезено больше 15 кг. отходов с ртутью и несколько люминесцентных ламп.
Сотрудники комитета выдали четыре предписания и четыре предостережения. Сумма штрафов составилаз 320 тысяч рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Дворцовой площади устанавливают главную новогоднюю елку. На Новый год центр Петербурга будет украшать искусственная ель, однако на следующий год Смольный рассматривает возможность установки живого новогоднего дерева на Дворцовой площади в Петербурге.