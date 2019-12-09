Покалечивший двоих пассажиров в Колпино пьяный водитель получил условный срок

Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Фото: pixabay

Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года. Фото: pixabay

В Петербурге суд вынес приговор в отношении местного жителя. Будучи пьяным, мужчина управлял автомобилем, снес столб в Понтонном и покалечил двух пассажиров.

Инцидент случился 17 августа 2018 года с 00:00 по 00:05 на Вознесенском шоссе. Пьяный водитель Ford, двигаясь в направлении от Оружейной улицы в сторону Петрозаводского шоссе, разогнался до 120–130 километров в час. Мужчина не смог справиться с управлением и совершил наезды на опоры городского электроосвещения. В результате аварии пострадали 29-летний и 20-летний пассажиры. Они получили тяжкий вред здоровью.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов города, водителя признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Мужчина полностью признал свою вину. Суд приговорил его к году лишения свободы условно с испытательным сроком два года, его также лишили права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок в два года. Также в пользу каждого потерпевшего взыскали по 200 тыс. рублей.

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