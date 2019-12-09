В Петербурге УФАС поставило на контроли миграционный учет и предупредило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Петербургское управление Федеральной антимонопольной службы выдало предупреждение главку МВД России по Петербургу и Ленобласти, в действиях которого нашли признаки нарушения статьи 15 Закона о защите конкуренции.

Как сообщает петербургское УФАС, городские гостиницы и иные объекты размещения обязаны передавать информацию о мигрантах в полицию. Эту информацию можно передать только с помощью программного обеспечения, которое принадлежит ООО «Федеральный гостиничный сервис».

Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти отказывает организациям, имеющим аналогичный программный продукт, в заключении Соглашений о взаимодействии. Таким образом, ГУ МВД отказывает в возможности доступа и передачи информации о мигрантах.

Выданное Предупреждение обязывает ГУ МВД до 30 января следующего года:

отозвать письма, которые были разосланы хозсубъектам-конкурентам «ФГС». В письмах говорится о невозможности заключения Соглашения о взаимодействии;

уведомить данные хозсубъекты, а также гостиницы и иные объекты размещения о возможности использования иного ПО.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что МВД раскрыло суммарный ущерб от коррупционных преступлений в этом году.