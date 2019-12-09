Финская продуктовая собака Айно унюхала рекордное количество запрещённых продуктов

Таможенная собака по кличке Айно к концу октября нашла 1 700 кг запрещённых мясных и молочных продуктов.

Самая крупная находка Айно составляет 44 кг мяса, которое было обнаружено в багажнике машины, которая следовала из России в Финляндию.

Несмотря на то, что мясо было упаковано в несколько слоёв и рядом с ним находились упаковки с чесноком и специями, Айно смогла учуять запах издалека и целенаправленно привести к машине с запрещённым продуктом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что водитель BMW хотел вывезти в Финляндию 102 пачки сигарет L&M, но запах табака унюхал служебный пес. Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, гражданин Финляндии приехал на BMW на таможенный пост МАПП Брусничное. Водитель не подал пассажирскую таможенную декларацию и заявил, что не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию.