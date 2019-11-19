Служебная собака нашла контрабандные сигареты в ехавшем в Финляндию BMW

Водитель BMW хотел вывезти в Финляндию 102 пачки сигарет L&M, но запах табака унюхал служебный пес.

Как сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления, гражданин Финляндии приехал на BMW на таможенный пост МАПП Брусничное. Водитель не подал пассажирскую таможенную декларацию и заявил, что не везет товары, подлежащие обязательному письменному декларированию. Но четвероногий таможенник недвусмысленно дал понять, что в автомобиле спрятан незадекларированный товар. Оказалось, что в скрытых полостях транспортного средства были 102 пачки сигарет L&M (2040 штук).

В отношении мужчины возбудили дело об административном правонарушении.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что финская таможня запустила русскоязычную версию сайта. Теперь туристам из России доступна страница с часто задаваемыми вопросами и правилами таможенных пунктов Финляндии и Евросоюза.