В Сети слили первые «живые» фото Galaxy S11

Инсайдер опубликовал первые «живые» фотографии грядущего флагмана Samsung Galaxy S11, на которых видно, какая камера будет на смартфоне.

Пользователь под ником Ice Universe опубликовал в Twitter-аккаунте первые снимки Galaxy S11. Хоть снимки и не отличаются хорошим качеством, однако по ним можно понять, какой камерой оснащен новый смартфон.

По слухам, которые ходили ранее, Galaxy S11 должен был быть оборудован камерой, дизайн которой идентичен с камерой на в Samsung Galaxy M30s. Судя по снимкам, грядущий флагман южнокорейцев действительно оснастили камерой в прямоугольном блоке. Также известно, что датчики изображения будут расположены вертикально.

Отметим, что демонстрация Galaxy S11 пройдет в феврале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году.