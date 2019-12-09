В Сети слили первые «живые» фото Galaxy S11

В Сети слили первые &#171;живые&#187; фото Galaxy S11
Слитые фото Galaxy S11. Фото: twitter

Инсайдер опубликовал первые «живые» фотографии грядущего флагмана Samsung Galaxy S11, на которых видно, какая камера будет на смартфоне.

Пользователь под ником Ice Universe опубликовал в Twitter-аккаунте первые снимки Galaxy S11. Хоть снимки и не отличаются хорошим качеством, однако по ним можно понять, какой камерой оснащен новый смартфон.

По слухам, которые ходили ранее, Galaxy S11 должен был быть оборудован камерой, дизайн которой идентичен с камерой на в Samsung Galaxy M30s. Судя по снимкам, грядущий флагман южнокорейцев действительно оснастили камерой в прямоугольном блоке. Также известно, что датчики изображения будут расположены вертикально.

Отметим, что демонстрация Galaxy S11 пройдет в феврале следующего года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Apple выпустит пять новых смартфонов в 2020 году.

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В Сети слили первые «живые» фото Galaxy S11
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