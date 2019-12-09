На реконструкцию оранжереи Таврического сада объявят конкурс

Правительство Петербурга объявляет конкурс на реконструкцию оранжереи Таврического сада. Между городом и будущем инвестором планируется заключить концессионное соглашение.

Петербург утвердил конкурсную документацию и переходит на стадию выбора инвестора, рассказал глава комитета по инвестициям Роман Голованов. Объявить конкурс планируют через неделю. Итоги подведут в мае 2020 года.

Объем инвестиций, по предварительным данным, составит не менее 800 млн рублей и не более 1 млрд 700 рублей.

«Сроки на этап проектирования не более 21 месяца, не более 34 месяцев уже на само строительство», — приводят слова Голованова «Невские новости».

Инвестор должен будет подготовить концепцию реконструкцию и проектные решению и согласовать их с городом.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге не реставрацию передали три памятника архитектуры.