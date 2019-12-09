«Изюм разбегается»: в «Перекрестке» увидели таракана

&#171;Изюм разбегается&#187;: в &#171;Перекрестке&#187; увидели таракана
Фото: https://vk.com/spb_today

Усатый бегает по выпечке, а ведь кто-то купит этот хлеб к ужину.

Об этом стало известно сегодня, 9 декабря. Обо всем рассказал очевидец в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Автор поста пишет, что заметил таракана, бегающего по выпечке в «Перекрестке», в торговом центре «ПИК» на Сенной площади.

«В «Карусели» крысы чуть на покупателей не кидаются, а вы тараканом пугаете»,

— пишет одна из пользовательниц в комментариях.

Многие просят Роскомнадзор отреагировать на инцидент. Пока что официально информацию не комментировали.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржца в баре угостили пивом с тараканом. Мужчине предложили налить новую кружку, но он уже «наелся предыдущим стасиком».

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