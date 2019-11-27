Петербуржца в баре угостили пивом с тараканом

Мужчине предложили налить новую кружку, но он уже «наелся предыдущим стасиком».

Об этом стало известно сегодня, 27 ноября. О странной находке петербуржец рассказал в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург Неизданное». Мужчина написал, что отправился в бар, чтобы выпить пива. Ему налили целую кружку и, когда посетитель хотел испить напитка, заметил таракана. Администратор тут же постарался сгладить конфликт и предложил налить еще, но мужчине уже не хотелось – ни пить, ни есть.

«Судя по информации, травят усатых ежемесячно, но, как показала практика, – безуспешно»,

— поделился автор поста своим опытом.

В комментариях нашлось много людей, которые тоже решили рассказать о своих встречах со «стасиками».

«Работала раньше в пищевой сфере, не помогает дезинсекция, травили 2 раза на неделе и всё равно они доказывали свою живучесть»,

— пишет одна из пользовательниц.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что школа в Петербурге обрекла детей на соседство с тараканами до следующего лета.