Медведев назвал регионы РФ, в которых еще не начали расселение аварийных домов

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, в каких регионах пока не начали программу по расселению аварийного жилья.

Он подчеркнул, что на крупный проект по переселению россиян из аварийных построек было выделено более 0,5 трлн рублей.

По словам Медведева, в число таких регионов входят республика Алтай, Дагестан, Ингушетия, Тыва, Кабардино-Балкария, Забайкальский и Ставропольский края, Тамбовская область, Тверская область и Еврейская автономная область.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали премьер-министр РФ подписал указ о проведении Всероссийской переписи населения. Соответствующая организация пройдет в октябре следующего года.